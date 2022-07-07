У Львові з’явиться безкоштовний прокат велосипедів для переселенців. А потім — у Чернігові та Бородянці

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Carlsberg Ukraine приєдналася до данського благодійного проєкту Bikes4Ukraine та доставила з Копенгагену до Львова першу партію велосипедів для українських переселенців.

Від початку повномасштабного вторгнення Львів став прихистком і тимчасовим домом для близько 200 тисяч вимушено переселених українців. Щоб покращити мобільність людей, у місті створили благодійний велопрокат для переселенців — на станціях прокату велосипед можна взяти безкоштовно.

Проєкт Bikes4Ukraine очолює данський урбаніст, ведучий програми Life-Sized City Мікаель Колвілл-Андерсен. Його мета — зібрати та доставити у Львів 2000 велосипедів, а також облаштувати 20 км велосмуг, що поєднають станції прокату.

«Ми раді підтримати проєкт Bikes4ukraine. Для нашої компанії це особливе місце, адже одна з наших пивоварень розташована саме у Львові. Ми вдячні організаторам за цю ініціативу і раді допомогти», — розповів генеральний директор Carlsberg Ukraine Олег Хайдакін.

За словами організатора Bikes4Ukraine, наразі ведуть перемовини про те, щоб забезпечити велосипедами й інші міста України, серед них — Бородянка та Чернігів.