Журнал Time помістив на обкладинку першу леді України Олену Зеленську

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Перша леді України Олена Зеленська стала головною героїнею нового номера американського журналу Time. Вона розповіла виданню про те, як війна розділила її сімʼю та сотні тисяч інших сімей по всій Україні, а сам номер отримав назву «Її особиста війна».

«Президент України Володимир Зеленський залишився на своїй території в центрі Києва, щоб керувати країною, а перша леді Олена Зеленська переховувалася з двома дітьми за межами столиці. Її проєкти з покращення освіти та охорони здоров’я країни були припинені, так само як і кар’єра сценаристки. В оточенні солдатів вона рідко коли була впевнена, де ночуватиме тієї чи іншої ночі. Але через 10 тижнів після вторгнення Зеленська вийшла у зовнішню комунікацію та присвятила себе підтримці українців», — йдеться в описі.

У травні перша леді запустила урядову ініціативу про психологічну підтримку кожного українця, почала навчання психологів-консультантів, створила гарячі лінії з питань психічного здоров’я та залучала іноземних експертів для надання клінічної підтримки.

В інтерв’ю журналу вона наголосила, що відсутність лікування посттравматичного синдрому матиме великі наслідки для країни, тому з цю проблему потрібно вирішувати.