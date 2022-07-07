Туреччина відпустила російський корабель з краденим українським зерном. МЗС викликало турецького посла

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Nick Grapsy / Wikimedia

Шостого липня пізно ввечері вантажне судно під російським прапором «Жибек Жолы», яке перевозить вкрадене українське зерно, вийшло з турецького північно-західного порту Карасу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому», — ідеться у повідомленні.

Також МЗС України запросило посла Туреччини в Києві для консультацій.