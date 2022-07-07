Туреччина відпустила російський корабель з краденим українським зерном. МЗС викликало турецького посла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nick Grapsy / Wikimedia
Шостого липня пізно ввечері вантажне судно під російським прапором «Жибек Жолы», яке перевозить вкрадене українське зерно, вийшло з турецького північно-західного порту Карасу.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
«Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому», — ідеться у повідомленні.
Також МЗС України запросило посла Туреччини в Києві для консультацій.
- 4 липня стало відомо, що у Туреччині затримали російське судно з вкраденим українським зерном. Влада рф заперечувала затримання судна.
- Пізніше почалися міжвідомчі консультації щодо задоволення вимоги від Генеральної прокуратури про те, щоб це судно заарештували.
- Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором росії, які можуть перевозити крадене зерно.