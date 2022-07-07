Британська розвідка: Росія змінює законодавство, щоб забезпечити ресурси на підтримку війни

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Пресслужба Державної думи Росії

Законопроєкт про «спеціальні економічні заходи», запропонований урядом росії та ухвалений в першому читанні держдумою 5 липня, дозволить мобілізувати потужності й вивільнити активи з державних резервів на війну проти України.

Про це ідеться в ранковому зведенні британської розвідки.

«Імовірно, це законодавство є спробою кремля запровадити економічні заходи для підтримки «спеціальної військової операції» без офіційного оголошення державної мобілізації, яка залишається політично чутливою. Це також дозволяє росії уникнути визнання того, що вона бере участь у війні, або її неспроможності подолати українську армію, яку сили рф переважають за чисельністю та озброєнням», — йдеться в повідомленні.

Російський уряд 1 липня вніс до держдуми законопроєкт про «спеціальні економічні заходи» при «контртерористичних та інших операціях» за межами росії.

Документ пропонує внести зміни до закону «Про оборону» і до Трудового кодексу росії. Згідно із законопроєктом, щоб забезпечити проведення «операцій збройних сил рф, інших військ, військових формувань і органів» за кордоном, російський уряд може ухвалювати «рішення про введення спеціальних заходів у сфері економіки».

Серед запропонованих заходів — тимчасове розконсервування мобілізаційних потужностей та обʼєктів, розбронювання матеріальних цінностей державного резерву і понаднормова робота в «окремих організаціях». Ідеться про перепрацювання, роботу в нічний час, у вихідні та святкові дні, а також про надання щорічних оплачуваних відпусток.

Законопроєкт також передбачає, що юридичні особи, незалежно від їхньої організаційно-правової форми і форми власності, не мають права відмовлятися від укладання контрактів у рамках держзакупівель або держоборонзамовлення, якщо йдеться про товари, роботи або послуги, необхідні для забезпечення проведення «операцій» за кордоном.

У поясненні до законопроєкту сказано, що в умовах «спецоперації» виникає «короткострокова підвищена потреба в ремонті озброєння і військової техніки». З огляду на санкції потрібно «тимчасово зосередити зусилля в окремих галузях».

За даними аналітичного проекту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати за фото- і відеоматеріалами, за час повномасштабної війни Росія втратила 4 462 одиниці техніки.