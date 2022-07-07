Росіяни за добу втратили в Україні приблизно 150 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 7 липня:
- 36 650 військових ліквідовано (+150 за минулу добу);
- 1 602 танки (+2);
- 3 797 бойових броньованих машин (+8);
- 815 артилерійських систем (+3);
- 247 ракетних систем залпового вогню;
- 107 засобів протиповітряної оборони;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 667 безпілотників (+3),
- 155 крилатих ракет (+2),
- 15 кораблів/катерів;
- 2 665 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+17);
- 66 одиниць спеціальної техніки (+1).