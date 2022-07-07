ISW: ЗСУ продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон

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Українські війська продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсон, припускає американський Інститут вивчення війни (ISW).

На геолокаційних супутникових знімках видно, що українські війська завдали ударів по російських позиціях навколо міжнародного аеропорту «Херсон-Сіті» в районі Чорнобаївки.

Також дані дистанційного зондування NASA FIRMS показали велику кількість пожеж уздовж кордонів Херсонської та Миколаївської областей, а також Херсонської та Дніпропетровської областей.

На кадрах із геолокацією видно, як українські та російські сили вели артилерійський вогонь у районі Снігурівки й Андріївки на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

Інститут зазначає, що 5 липня ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів на залізничному вокзалі Херсону.

«Українські сили продовжують створювати умови для контрнаступу на Херсонщину», — заявили аналітики.