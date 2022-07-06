Курс євро впав до мінімуму за 20 років. Фінансисти прогнозують паритет із доларом

Новини

Markus Spiske / Unsplash

Курс євро 6 липня опустився до мінімуму з 2002 року.

За інформацією Investing.com станом на 20:00 він становить 1,0186 за один долар.

Bloomberg пише, що трейдери переконані, що євро порушить паритет із доларом. Стратег Nomura International Plc Джордан Рочестер вважає, що євро впаде до 0,98 долара до серпня.

Журналісти Bloomberg зазначають, що ймовірність того, що вже наступного місяця валюта досягне паритету щодо долара, становить 50%.

Причина — у росії. Через скорочення поставок газу з рф до Європи регіон може поринути в рецесію. Це призведе до економічного шоку.

«Енергетична залежність Європи від росії падає, але не настільки швидко, щоб уникнути рецесії, якщо трубопровід закриють. Якщо це станеться, євро по відношенню до долара, найімовірніше, втратить ще близько 10%», — зазначив Кіт Джукс, головний валютний стратег Societe Generale.