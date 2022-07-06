В окупованому Скадовську пролунав вибух, є загиблі та поранені

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Суспільне

В окупованому Скадовську пролунав вибух біля житлового будинку. Щонайменше одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це «Суспільному» розповів мер міста Олександр Яковлєв, який наразі перебуває на підконтрольній Україні території.

«Одна людина загинула, четверо поранених, серед них дитина. Можливо, є ще постраждалі, але більше ніхто не звертався по допомогу. Будинок сильно пошкоджено: зруйнований дах, стіну сильно пошкодило, вибило вікна», — зазначив він.

За словами місцевих жителів, над містом летіли три ракети, а потім у повітрі пролунали вибухи й було видно дим. Після цього люди почули вибухи безпосередньо у Скадовську і за ним.