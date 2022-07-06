Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм рф на трьох напрямках, росія готується наступати на Словʼянськ
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 6 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках збройні сили білорусі прикривають білорусько-український кордон у Брестській та Гомельській областях, облаштовують позиції, перевіряють пункти управління та ведуть радіоелектронну розвідку.
- На Сіверському напрямку без істотних змін. Росіяни ведуть повітряну розвідку безпілотниками.
- На Харківському напрямку росія утримує війська зі складу Західного військового округу, обстрілює райони Соснівки, Дементіївки, Нового, Питомника, Циркунів, Петрівки та Мосьпанового. Війська рф били з авіації поблизу Рубіжного. ЗСУ відбили штурм у напрямку Козача Лопань — Соснівка.
- На Словʼянському напрямку армія рф готується наступати в районі Ізюм — Словʼянськ. Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи. ЗСУ відбили наступ на напрямку Довгеньке — Мазанівка. Росіяни зі втратами відійшли.
- На Краматорському напрямку ворог намагається захопити Верхньокамʼянське та Григорівку. Росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Словʼянська і Верхньокамʼянського, а також завдали авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.
- На Бахмутському напрямку росія намагається взяти під повний контроль трасу Бахмут — Лисичанськ. Війська рф обстріляли з артилерії Спірне, Виїмку та Веселе. У напрямках Миронівка — Луганське та Гольмівський — Новолуганське ЗСУ зупинили наступи військ рф і змусили їх відійти.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював українські позиції з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росія вдарила з авіації неподалік Марʼїнки.
- На Південнобузькому напрямку армія рф намагається утримати зайняті рубежі й обстрілює українські війська в районах Олександрівки, Українки, Луча, Миколаївського, Зорі, Поляни та Білої Криниці.
- У морі росія утримує у готовності до завдання ракетних ударів чотири носії високоточної зброї.
- У російських військах, які воюють в Україні, фіксують тотальне пияцтво. Примусова мобілізація, що триває у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, значно деморалізує окупантів рф.