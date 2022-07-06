Казахстан розглядає заборону перевезення санкційних товарів до росії та білорусі

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Казахстан підготував наказ про заборону ввезення до росії та білорусії товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, Британії і США. Мінфін країни опублікував його для громадського обговорення, яке триватиме до 22 липня.

Згідно із документом, якщо заборону схвалять, то органи державних доходів Казахстану (об’єднана податкова та митна служба) не завірятимуть електронні рахунки-фактури на санкційні вантажі, а без цього перетин кордону з росією для таких товарів буде заборонений.

Список підсанкційної продукції поки формується та публікується у відкритому доступі на ресурсі www.traderadar.kz.

«Планується, що наказ буде введений у дію після десяти календарних днів після дня його першого офіційного опублікування і діятиме до 31 грудня 2022 року. Авторизовані користувачі можуть залишати до проєкту свої рекомендації, зауваження, побажання», — сказано у документі.

Документ ще не затверджений і у Казахстані поки його не коментують. В кремлі кажуть, що уряди країни перебувають у постійному контакті. «Поки що, навпаки, декларується абсолютний намір і надалі розвивати нашу взаємодію», — заявив спікер путіна пєсков, додавши, що Казахстан для рф залишається дружньою країною.