Amazon представив другий тизер серіалу за мотивами «Володаря перснів», поки у мережу злили новий трейлер

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Стримінговий сервіс Amazon Prime оприлюднив другий тизер нового серіалу за мотивами трилогії «Володар перснів», який матиме назву «Персні влади» (Rings of Power).

У тизері можна побачити загадковий метеорит, що пролітає над землями ельфів, гномів, людей і живих дерев — ентів. За ним зі страхом і надією спостерігають головні герої.

Сьогодні ж у YouTube другий трейлер серіалу, в основі якого другий тизер.