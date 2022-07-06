Amazon представив другий тизер серіалу за мотивами «Володаря перснів», поки у мережу злили новий трейлер
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Стримінговий сервіс Amazon Prime оприлюднив другий тизер нового серіалу за мотивами трилогії «Володар перснів», який матиме назву «Персні влади» (Rings of Power).
У тизері можна побачити загадковий метеорит, що пролітає над землями ельфів, гномів, людей і живих дерев — ентів. За ним зі страхом і надією спостерігають головні герої.
Сьогодні ж у YouTube другий трейлер серіалу, в основі якого другий тизер.
- У 2017 році Amazon Studios купила за $250 мільйонів права на франшизу «Володар перснів» і розпочала роботу над серіалом. Зйомки першого сезону обійшлися в $465 мільйонів, що робить серіал найдорожчим телешоу у світі. «Володар перснів: Персні влади» вийде на Amazon Prime Video 2 вересня 2022 року.