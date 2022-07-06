У МОЗ назвали офіційні втрати серед медиків за час війни. Лікарям на окупованих територіях пообіцяли підтримку

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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що лише за офіційними даними війська росії вбили 14 медичних працівників і 48 поранили.

Виступаючи в медіацентрі Укрінформу, він повідомив, що з початку війни 817 об’єктів охорони здоров’я пошкоджено ворожими снарядами. 122 заклади зруйновано вщент — на їх відновлення потрібно мінімум 35 млрд грн. Знищено 85 цивільних автомобілів швидкої допомоги, 105 автомобілів росіяни захопили.

Ляшко додав, що на окупованих територіях знаходиться 469 закладів охорони здоров’я.

Він наголосив, що українські лікарі на окупованих територіях продовжують і будуть отримувати заробітну плату — їхня робота не вважається співпрацею з окупантом.

«Щомісячно на заробітні плати йде в середньому понад 8 мільярдів. Кошти продовжують виплачуватись і медпрацівникам на окупованих територіях. Але з кожним днем це все складніше робити, бо росія примушує їх до співпраці з окупаційним режимом», — сказав очільник МОЗ.