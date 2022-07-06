Вчені вперше виявили молекули спирту в міжзоряному просторі

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ESA / Hubble & NASA

Науковці вперше виявили у міжзоряному просторі молекулу спирту, який зазвичай використовують в дезінфікувальних засобах для рук.

Про це пише The Independent.

Дослідження виявило ізопропіловий спирт у масивній області зіркоутворення — Стрілець B2, яка розташована недалеко від центру галактики.

За останні пʼять десятиліть дослідники, які прагнуть ідентифікувати нові молекули в космосі, виявили 276 їхніх типів. Нове дослідження є першим, у якому ідентифікували молекулу ізопропанолу — найбільшу молекулу спирту, яку виявляли у міжзоряному просторі.

Крім ізопропанолу, вчені виявили його ізомер — пропанол-1. Це перший випадок, коли пропанол-1 виявили в області зореутворення, а ізопропанол — у міжзоряному середовищі.

Нові дослідження мали на меті зʼясувати, як утворюються органічні молекули в міжзоряному середовищі, зокрема, у регіонах, де народжуються нові зірки, і наскільки складними можуть бути ці молекули. Вчені сподіваються, що результати можуть допомогти встановити звʼязки з хімічним складом тіл у Сонячній системі, зокрема комет.