У Казахстані стався вибух на найбільшому нафтовому родовищі Тенгіз. До чого тут росія?
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Казахстані у Жилиойському районі зранку стався вибух труби на родовищі Тенгіз — найбільшому нафтородовищі країни, запаси якого оцінюються у 3,2 млрд тонн.
Як повідомляє Інтерфакс, вибух стався близько 09:55 за місцевим часом. Загинули двоє робітників, ще троє — постраждали. Поліція почала розслідувати порушення правил охорони праці.
Родовище Тенгіз розробляє компанія «Тенгізшевройл», яка на 50% належить американській Chevron і ще на 25% — ExxonMobil. Наразі на родовищі розширюють видобуток нафти. Казахстан посідає 11 місце у світі за обсягом видобутку нафти (1,7 млн барелів на день). На експорт йде 89% цього обсягу, причому переважна частина — трубою, що веде до Новоросійська (рф).
Після низки заяв президента Казахстана Касим-Жомарта Токаєва у нафтовій галузі країни почалися неприємності. Напередодні Токаєв заявив, що планує збільшити постачання нафти до Європи, зокрема через Тенгіз.
Після цього Приморський районний суд Новоросійська закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи на 30 діб, нібито через небезпечний стан виробничих об’єктів. Через це рішення Казахстан тимчасово втратив єдиний шлях експорту нафти морем.
- 17 червня Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, де був путін, заявив, що його країна не визнаватиме «днр» і «лнр». Наступного дня у російських ЗМІ повідомили, що відвантаження казахстанської нафти через порт у Новоросійську може періодично зупинятися через «знайдені в акваторії міни» часів Другої світової війни.