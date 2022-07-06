Окупанти нищать ракетами Торецьк. Глава Донеччини закликає людей евакуюватися з міста

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Шостого липня росія випустила ракети по місту Торецьк у Донецькій області. Вибух зруйнував два будинки у приватному секторі.

Точно відомо про одного пораненого. Також, за попередньою інформацією, три людини перебувають під завалами — триває рятувальна операція.

Ще одна ракета влучила поряд із соціальним обʼєктом, але не розірвалася.

«Росія перетворила всю Донеччину на гарячу точку, де небезпечно залишатися цивільним. Закликаю всіх: евакуюйтесь. Евакуація рятує життя», — наголосив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.