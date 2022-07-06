Окупанти заблокували Viber на зайнятих ними територіях Херсонщини

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Getty Images / «Бабель»

Окупанти заблокували роботу месенджера Viber на непідконтрольній Україні території Херсонської області.

Про це повідомили «Бабелю» у пресслужбі Viber.

«Учора ми дізнались, що Viber заблокований самопроголошеною владою тимчасово окупованої Херсонської області. Цей крок відрізає сотні тисяч українців від спілкування з родинами, від джерел правдивої інформації на каналах державних установ та українських ЗМІ, від доступу до критичних сервісів, наприклад, банківських», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що команда месенджера робить усе можливе, щоб і надалі надавати користувачам на тимчасово окупованих територіях змогу спілкуватися одне з одним і зі своїми близькими.