Відбудову Маріуполя оцінюють у понад $14 мільярдів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Відбудова Маріуполя коштуватиме понад $14 мільярдів, а повне відновлення міста займе від семи до десяти років. Про це розповів мер Вадим Бойченко, передає міськрада.
За його словами, через війну в місті знищені чи пошкоджені 1 356 багатоповерхових будинків. Також розбомблені 40% приватних будинків, більшість із них не підлягають реконструкції.
Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад $14 мільярдів, з розрахунку, що там проживатимуть 220 тисяч людей. Остаточну сумму назвуть після оцінки зруйнованих будинків, що можливо після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявили Європейський інвестиційний банк і великий український бізнес.
«Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у «плані Маршала» для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя. Вірю, що спільно ми відродимо Маріуполь та зробимо його ще кращим», — зазначив Вадим Бойченко.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки. Далі за сприяння української розвідки та міжнародних організацій їх мають обміняти. Наразі окупанти вивозять із Маріуполя до Донецька вцілілий транспорт, а також сталь і різне обладнання. Тим часом благоустроєм міста ніхто не опікується.