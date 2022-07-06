Відбудову Маріуполя оцінюють у понад $14 мільярдів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Відбудова Маріуполя коштуватиме понад $14 мільярдів, а повне відновлення міста займе від семи до десяти років. Про це розповів мер Вадим Бойченко, передає міськрада.

За його словами, через війну в місті знищені чи пошкоджені 1 356 багатоповерхових будинків. Також розбомблені 40% приватних будинків, більшість із них не підлягають реконструкції.

Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад $14 мільярдів, з розрахунку, що там проживатимуть 220 тисяч людей. Остаточну сумму назвуть після оцінки зруйнованих будинків, що можливо після деокупації. Про готовність допомагати у відбудові вже заявили Європейський інвестиційний банк і великий український бізнес.

«Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їхній досвід відбудови. Сподіваємося, що у «плані Маршала» для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя. Вірю, що спільно ми відродимо Маріуполь та зробимо його ще кращим», — зазначив Вадим Бойченко.