ПриватБанк встановив ринковий курс валют для безготівкових операцій

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ПриватБанк із 6 липня встановив ринковий курс обміну валют для безготівкових операцій.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Насамперед це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази у гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток. До цього курс був фіксованим — 29 грн/$ при купівлі та 32 грн/$ при продажі.

«Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та враховуючи інтереси його клієнтів», — йдеться в повідомленні.

На 6 липня ПриватБанк встановив такі курси валют:

долар — 35 гривень (купівля) та 35,5 гривні (продаж);

гривень (купівля) та гривні (продаж); євро — 35,8 гривні (купівля) та 37,2 гривні (продаж).

У травні Національний банк скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони можуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.