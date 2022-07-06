Міноборони Британії: Словʼянськ може стати наступним місцем битви за Донбас
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Після взяття Лисичанська російська армія перекинула сили під Словʼянськ. Битва за місто може стати наступним ключовим моментом у битві за Донбас.
Про це ідеться в щоденному зведенні британської розвідки.
За даними розвідки, росія продовжує зміцнювати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю, а тим часом більшу частину Східної і Західної груп військ перекинули на Ізюмський напрямок.
За останній тиждень російські сили, імовірно, просунулися ще на 5 кілометрів по головній дорозі E40 від Ізюму, зіткнувшись з надзвичайно рішучим опором українців.
Водночас сили Східної та Західної груп військ зараз, імовірно, перебувають приблизно в 16 кілометрах на північ від міста Словʼянськ, що ставить його під загрозу бою.
- Днем раніше розвідка писала, що після захоплення майже всієї території Луганщини російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією.