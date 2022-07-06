У Китаї стався найбільший в історії витік даних. В інтернет потрапила інформація про майже мільярд людей

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George Kroeker / Unsplash

У Китаї дані понад мільярда людей опинилися у вільному доступі.

Про це пише CNN.

Ідеться про базу даних, яка залишалася незахищеною та загальнодоступною понад рік, доки анонімний користувач на хакерському форумі не запропонував продати дані. Експерти з кібербезпеки вважають, що цей витік може бути одним із найбільших за всю історію, підкреслюючи ризики збору та зберігання величезних обсягів конфіденційних персональних даних в інтернеті, особливо у країні, де влада має широкий та неконтрольований доступ до таких даних.

За даними ресурсу LeakIX, дані стали загальнодоступними через незахищене бекдор-посилання — ярлик вебадреси, який пропонує необмежений доступ будь-кому, хто про це знає.

Доступ до бази даних, для якої не потрібен пароль, закрили після того, як минулого четверга анонімний користувач оголосив про готовність продати понад 23 терабайти даних за 10 біткойнів — приблизно $200 тисяч.

Користувач стверджував, що базу даних зібрала поліція Шанхаю і що вона містить конфіденційну інформацію про мільярд громадян Китаю, включно з їхніми іменами, адресами, номерами мобільних телефонів, ідентифікаційними номерами, віком і місцем народження та мільярдами записів телефонних дзвінків, зроблених поліцією.

Продавець також стверджував, що незахищена база даних була розміщена на Alibaba Cloud, дочірній компанії китайського гіганта електронної комерції Alibaba. Коли CNN звʼязався із проханням прокоментувати ситуацію в понеділок, Alibaba повідомила, що «вивчає це питання».

Незрозуміло, скільки людей отримали доступ або завантажили базу даних, поки вона залишалася загальнодоступною в інтернеті.