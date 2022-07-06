Ранкове зведення Генштабу: Українські військові зупинили наступ ворога на кількох напрямках
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Getty Images / «Бабель»
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 06:00 шостого липня:
- На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції українських військ у районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань.
- На Харківському напрямку ворог з вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль і Нова Миколаївка, дистанційно мінував місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.
- На Словʼянському напрямку ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював район поблизу Краснопілля та Богородичного. ЗСУ відбили ворожий штурм і відкинули окупантів назад у районі населеного пункту Долина. Противник веде штурм поблизу Мазанівки.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Білогорівка та Григорівка.
- На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції з артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка, завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурм у районі Новолуганського, успіху не мав, відійшов. Українські сили зупинили ворожий наступ у районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат і відкинули назад.
- На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по обʼєктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій.
- У готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України росія утримує в морі чотири носії високоточної зброї.
- Спробу наступу загарбників у напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує поповнювати втрати.
- Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних сил Збройних сил України знищили два польові склади боєприпасів, два взводні опорні пункти російських окупантів і понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.