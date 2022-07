Що у світі писали про війну в Україні 5 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Новини

Оглядач The New York Times Брет Стівенс пише про паралелі між переслідуванням євреїв у Російській імперії та СРСР і нинішніми переслідуваннями українців. Обидва прадіди Стівенса постраждали від антисемітизму на початку 1900-х років, один із них згодом пропав безвісти після арешту більшовиками. Тоді росія використовувала антисемітські тези, щоб приховувати факти антисемітських дій ― наприклад, єврейські погроми виправдовували бажанням пролетаріату протидіяти класовій нерівності, адже про євреїв нерідко розповідали як про багатих експлуататорів. Сьогодні, щоб заперечувати масові вбивства українців і виправдовувати «спеціальну військову операцію», кремль використовує той самий «підручник». Стівенс ділиться історією своєї сім’ї, щоб продемонструвати, що українці переживають те саме, через що пройшли багато предків американців, і що змусило їх емігрувати до США чи то з росії, чи з В’єтнаму, Ефіопії або Венесуели. Зараз, коли американці починають відчувати на собі наслідки інфляції, інтерес до України падає. І саме такі особисті історії можуть змінити ситуацію і нагадати США про фундаментальність цінностей свободи та правди.

Роль токсичної маскулінності путіна в російському вторгненні в Україну стала темою есею Волтера Рассела Міда на The Wall Street Journal. У тексті під назвою «Якби Путін був жінкою…» Мід обговорює фразу Бориса Джонсона, який сказав, що якби путін був жінкою, то божевільної мачо-війни, вторгнення та насильства не було б. За словами Міда, навпаки, одним із взірців для наслідування для путіна є російська імператриця Катерина Велика. Саме вона розширила імперію Петра і зробила росію найбільшою державою в Європі. Мід подивився знятий за підтримки російської держави серіал «Єкатєріна: сходження Катерини Великої» (Ekaterina: The Rise of Catherine the Great) і знайшов багато інсайтів путінізму. Наприклад, один із наративів, який використовується в серіалі, полягає в тому, що всі інші країни ненавидять і прагнуть знищити росію, а концепцію «цінностей» використовують тільки щоб її заплутати і роззброїти. Ще один стандартний наратив полягає в тому, що корупція в імперії є хронічною, і її неможливо подолати; однак є хороші, корисні державі корупціонери, а є погані. Тому лише тверда рука, вільна від морального тягаря, підтримувана надійним апаратом безпеки, може захистити росію. Мід вважає, що ці наративи є прямими повідомленнями путіна російському народу, і саме у ролі Катерини він бачить і себе. Мід закликає лідерів країн «Великої сімки» переглянути серіал та позбутися дешевих гендерних стереотипів, щоб глибше зрозуміти путіна.

The Washington Post пише про реакцію Східної Європи на зростання російської загрози. Військові та цивільні багатьох європейських держав зараз намагаються підготуватися до відповіді у разі вторгнення рф. Згідно з нещодавнім дослідженням Pew Research, 94 відсотки поляків бачать саме москву як «головну загрозу» ― це майже на 30% більше, ніж у 2018 році. Кшиштоф Войцек, засновник некомерційної організації, яка вчить цивільних виживати й користуватися зброєю, повідомляє про суттєве зростання інтересу до його послуг після 24 лютого. Вмотивована хоробрим опором українців, Польща активно готує «цивільних солдатів». Починаючи з нового навчального року польські діти віком від 13 років почнуть навчатися користуватися зброєю. Швеція та Литва також вживають подібних заходів, в обох країнах значно збільшилася кількість новобранців, які записуються до сил цивільної оборони. Чехи реєструються в діючі армійські резерви, а також викуповують наявну зброю та вчаться вдосконалювати навички стрільби. Якщо росія нападе, вони повинні бути готові — це те, що об’єднує країни Східної Європи у підвищеному інтересі до зброї та військової підготовки.