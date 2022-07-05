Reuters: Офіс генпрокурора офіційно просить Туреччину розслідувати роботу трьох російських кораблів, які могли перевозити крадене зерно

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Lutz Wernitz / Unsplash

Офіс генерального прокурора України офіційно попросив Туреччину провести розслідування щодо трьох російських суховантажів, які могли перевозити крадене українське зерно. Вони відпливали з анексованого Криму і прибували в турецькі порти.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Відповідний лист від 13 червня Офіс генпрокурора відправив на адресу Міністерства юстиції Туреччини. Україна просить розслідувати вміст трьох кораблів: «Михаил Ненашев», «Матрос Позынич» і «Матрос Кошка». На думку Офісу генпрокурора, ці судна причетні до вивезення зерна з окупованої Херсонщини.

У листі зазначалося, що кораблі вирушали з порту в Севастополі у квітні та травні і прибували до турецьких портів. Україна просить надати інформацію про те, що було на борту цих суховантажів.