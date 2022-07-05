Два британських міністри пішли у відставку через незгоду з премʼєром Джонсоном

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David Dibert / Unsplash

Міністри фінансів і охорони здоровʼя Великої Британії Ріші Сунак та Саджид Джавід подали у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров’я Саджид Джавід одночасно надіслали прем’єр-міністру заяви про відставку. Ці документи вони оприлюднили у соцмережах.

«Для мене піти у відставку з посади, поки світ страждає від економічних наслідків пандемії, війни в Україні та інших серйозних викликів — це рішення, яке було прийняти нелегко», — написав Сунак.

«Однак громадськість справедливо очікує, що уряд діятиме належним чином, компетентно та серйозно. Я визнаю, що це може бути моя остання посада міністра, але я вважаю, що за ці стандарти варто боротися, і тому я подаю у відставку», — додав він.

Джавід, своєю чергою, зазначив, що багато законодавців і громадськість втратили довіру до здатності Джонсона керувати в національних інтересах.

«Однак я з жалем констатую, що мені ясно, що ця ситуація не зміниться під вашим керівництвом, і тому ви також втратили мою довіру», — написав Джавід у листі Джонсону.

Міністри не назвали конкретного приводу для відставки. Але за словами журналістів Reuters, відставки міністрів відбулися лише через кілька хвилин після того, як Джонсон виступив на телебаченні, щоб вибачитися за призначення Крістофера Пінчера, якого звинуватили у домаганні до двох його колег.