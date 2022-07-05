У Латвії хочуть повернути обовʼязкову військову службу

Новини

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс оголосив про плани повернути в країні загальну військову службу. За його словами, нинішня система себе вичерпала.

Про це пише LETA.

Чутки про такі плани Міноборони ходили у Латвії ще до нападу росіян на Україну, але після 24 лютого цей процес пришвидшили.

За словами Пабрікса, військова служба повертатиметься поетапно протягом 5 років. Перший призов планують провести 1 січня 2023 року — і він буде повністю добровільним. Під час нього в армію хочуть покликати тисячу людей.

Загалом призов буде двічі на рік — 1 січня та 1 липня. Призовники на вибір матимуть чотири варіанти служби: загальна військова служба; служба в Національній гвардії 20 днів на рік протягом п’яти років; курс командира підрозділу в університеті; альтернативна військова служба.

Призивний вік становитиме від 18 до 27 років, а жінки зможуть служити винятково добровільно. Держава надаватиме компенсацію в €400, а також оплачуватиме всі витрати на харчування, проживання і заняття спортом. Служба триватиме 11 місяців, а солдати матимуть місяць відпустки і зможуть їздити додому на вихідні.

Обовʼязкову службу в армії Латвія запровадила у 1991 році, після розпаду СРСР. Перший призов був у квітні 1992 року. Така система проіснувала до 2007 року — тоді вирішили відмовитися від призовників і зробити армію контрактною. Перед цим у 2004 році Латвія стала членом НАТО, що могло підштовхнути до скасування призову.