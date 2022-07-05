Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм на Словʼянському напрямку, ще на двох напрямках тривають бої
- Автор:
- Анна Холоднова
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Anatolii Stepanov / Getty Images
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 5 червня. Ситуація на фронті наступна:
- На Волинському та Поліському напрямках у збройних силах білорусі перевіряють системи управління та оповіщення.
- На Сіверському напрямку росіяни продовжують посилено охороняти ділянку українсько-російського кордону. Війська рф обстріляли українські позиції в районі Мхів і били з авіації поблизу Есмані.
- На Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Уди, Дементіївку, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівку, Базалівку, Пришиб, Шевелівку та Протопопівку. Армія рф штурмувала поблизу Соснівки, успіху не мала та відійшла. Російські військові завдали авіаційного удару в районі Харкова.
- На Словʼянському напрямку росіяни вели обстріли поблизу Дібровного, Долини й Адамівки. ЗСУ відбили штурм у районі Краснопілля.
- На Донецькому напрямку росія намагається взяти під контроль дорогу Бахмут – Лисичанськ та захопити Білогорівку.
- На Краматорському напрямку російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру у районах Кривої Луки та Серебрянки. Росіяни завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. У районі Білогорівки тривають бої.
- На Бахмутському напрямку армія рф обстрілювала українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми, Покровського, Зайцевого, Залізного та Новоселівки. Російські окупанти вели штурм у районах Спірного та Вершини, бої тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни обстрілюють з артилерії лінію зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів по українських позиціях у районі Авдіївки.
- На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Осокорівки, Добрянки, Потьомкіного, Іванівки, Березнегуватого, Партизанського, Червоної Долини, Киселівки та Мирного.