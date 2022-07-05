В Україні вже заарештували повʼязані з росією активи — загалом на 33 мільярди гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Українські правоохоронці вже заарештували повʼязані із росією активи на 33 мільярди гривень. Частину з них передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це у своєму Facebook написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Ми у війні. Справжній. Не гібридній чи якійсь «комбінованій» — кривавій війні. Ми воюємо проти тих, хто історично і традиційно заробляв, зокрема й в Україні. Я кажу про громадян рф і рб. Володіння громадян рф і рб обчислюються, природньо, десятками (якщо не сотнями) мільярдів гривень. Наше завдання — виявити, побачити звʼязки, не допустити заміну власників, арештувати, зробити так, щоб майно чи грошові кошти були передані під контроль держави Україна», — зазначила вона.

Венедіктова також коротко розповіла про те, які саме активи заарештували. Зокрема, держава вилучила активи компаній з орбіти російського олігарха Михайла Фрідмана. Також правоохоронці виявили, що Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат у Дніпропетровській області належав російському бізнесмену Михайлу Шелкову і не сплачував податки. Тому майно комбінату, а також самого Шелкова в Україні заарештували.

Також це стосується компаній та майна, повʼязаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою та російськими бізнесменами Молчановим і Нестеровим, і багатьох інших. Крім цього, держава забрала 26 облгазів, які входили в орбіту українського олігарха Дмитра Фірташа.

«Результат наших процесуальних зусиль від початку повномасштабного вторгнення рф — орієнтовна вартість лише оціненого заарештованого майна бізнесу, повʼязаного із країною-агресором та країною-пособником війни , становить майже 33 мільярди гривень. Активи на третину цієї суми вже передали в управління АРМА», — пояснила вона.