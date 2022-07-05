Британія передасть Україні ще 10 САУ та дрони-камікадзе

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Велика Британія пообіцяла надати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок. Також ЗСУ додатково отримують дрони-камікадзе.

Про це йшлося в розмові британського премʼєра Бориса Джонсона із президентом Володимиром Зеленським.

«Президент Зеленський виклав поточну ситуацію в Україні та останні досягнення росії, а премʼєр-міністр поінформував про новітню військову техніку Великої Британії, включно із 10 самохідними артилерійськими установками та дронами-камікадзе, які надійдуть найближчими днями й тижнями», — зазначили у британському уряді.

Також вони обговорили питання вивезення зерна з України. Джонсон запевнив, що Британія співпрацює із партнерами та готова надати Україні всю необхідну допомогу.

Крім цього, Джонсон заявив, що українські військові можуть повернути захоплені росіянами території. Він, що Велика Британія попросила Європейську спілку радіомовлення та телебачення переглянути своє рішення про перенесення «Євробачення-2023» з України.