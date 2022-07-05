Міноборони: ЗСУ відбили штурм росіян на Харківському напрямку та змусили їх відійти

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На Харківському напрямку, біля селищ Козача Лопань і Соснівка українські війська відбили штурм росіян та змусили їх відійти. Тепер росіяни зосереджені на тому, аби утримати раніше зайняті позиції.

Про це під час брифінгу 5 липня заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Крім цього, аби порушити логістику ЗСУ у районі села Циркуни, російські окупанти дистанційно замінували місцевість та вдарили авіацією у районі Петрівки.

Складніша ситуація на Слов’янському напрямку, де Збройні сили України перешкоджають спробам російської армії створити умови для наступу на Слов’янськ. Так, росія штурмувала у напрямку сіл Довгеньке і Мазанівка, наразі бойові дії тривають. Також рф вдарила авіацією у районах Дібрівного і Богородичного. У напрямку села Долина українські військові успішно відбили штурм росіян.

Загалом окупанти ведуть артилерійські обстріли у бік позицій українських військ уздовж усієї лінії фронту.