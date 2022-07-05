Українська науковиця Марина В’язовська отримала найпрестижнішу премію з математики

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Matteo Fien

Українська вчена Марина В’язовська стала однією з лауреатів Філдсівської премії, найпрестижнішої математичної нагороди. Медаль Філдса вручають раз на чотири роки фахівцям віком до 40 років.

Про це повідомили у Міжнародному математичному союзі.

В’язовська отримала відзнаку за розвʼязання задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі, над якою роздумували ще Кеплер і Ньютон.

Спершу задача була повʼязана з необхідністю придумати найбільш ефективний спосіб укладання гарматних ядер на кораблях британського військового флоту. А потім вона потрапила до списку з 23 невирішених математичних задач.

Трьома іншими лауреатами премії стали корейсько-американський математик Джун Ху, а також вчені з Франції та Великої Британії Уго Дюмініль-Копен і Джеймс Мейнард.