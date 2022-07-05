В Україні встановлять модульні містечка для 15 тисяч сімей. Уряд підписав відповідні угоди

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Україна підписала угоди про встановлення модульних будинків для 15 тисяч сімей, які потребують тимчасового житла.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів під час конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано.

Також в уряді завершили розробку кількох урядових програм щодо забезпечення житлом, зокрема це лізингова програма під нуль відсотків.

Наразі Міністерство розвитку громад та територій веде перемовини із забудовниками про можливість викупу соціального житла для багатодітних сімей — 60 квартир вже придбано.

Він також зауважив, що відновленню зруйнованого житла має сприяти як уряд, так і влада громад.