Люди, які стали на військовий облік, зможуть виїздити з міста за наявності довідки. Генштаб розробив порядок

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Генеральний штаб України підтвердив інформацію про те, що на період воєнного стану розробили Порядок надання дозволів українцям, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання.

Дозвіл видає військкомат на термін від 30 діб до року залежно від категорії людини. Генштаб ще розглядає нюанси щодо людей, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.

У законі України «Про військовий обовʼязок та військову службу», який діє з 1992 року, є пункт 4 статті 37 — він забороняє у воєнний час призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам виїжджати без спеціального дозволу від військкомату. Досі не було жодного механізму, як отримувати таку довідку.

Увечері 4 липня Запорізька обласна військова адміністрація опублікувала документи, схожі на бланк такого дозволу від військкомату та клопотання від військовозобовʼязаного.