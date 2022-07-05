Війська рф за добу втратили 150 військових і майже 20 броньованих машин
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Юрій Паливода / «Бабель»
Орієнтовні втрати росії у війні з Україною станом на 5 липня:
- 36 350 військових (+150 за добу);
- 1 594 танки (+5);
- 3 772 бойові броньовані машини (+18);
- 806 артилерійських систем (+2);
- 247 реактивних систем залпового вогню (+1);
- 105 засобів протиповітряної оборони;
- 217 літаків;
- 187 гелікоптерів;
- 660 безпілотників (+2),
- 144 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 634 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+5);
- 65 одиниць спеціальної техніки.