Помічника нардепа викрили на державній зраді — передавав росіянам внутрішні дані

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Стеценко Таїсія / УНІАН

СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата України. Він розвідував інформацію в органах влади.

Посадовця під час поїздки до Москви завербував співробітник девʼятого управління пʼятої служби фсб Юрій Водолазкін. Згодом той передав агента на «звʼязок» своєму керівнику — Дмитру Зубарєву.

Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з ворогом він щомісячно отримував від російських спецслужб $1,5—4 тисячі.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування закінчили, матеріали передали в суд.