Міноборони Великої Британії: Росіяни продовжуватимуть рівняти міста із землею при спробі захопити Донеччину

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Російські війська під час спроб захопити всю Донецьку область продовжуватимуть рівняти міста із землею за допомогою артилерії.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

«На відміну від попередніх фаз війни, росія, імовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ — центральним угрупуванням, імовірно, під командуванням генерал-полковника олександра лапіна, і південним угрупуванням, імовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала сергія суровікіна», — йдеться у зведенні.

Також у Міноборони Великої Британії відведені українські сили, ймовірно, переважно в хорошому стані. «Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони випрямленої лінії фронту», — зазначає британська військова розвідка.