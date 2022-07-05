Війська рф за добу вбили двох мирних мешканців на Донеччині

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Минулої доби в Донецькій області від російських обстрілів загинули двоє мирних громадян.

Про це повідомив голова області Павло Кириленко.

«За 4 липня росіяни вбили двох мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще чотири людини отримали поранення», — повідомив він. За словами Кириленка, у Костянтинівці медичну допомогу надали двом людям, пораненим на Луганщині.

Раніше Моніторингова місія Управління ООН з прав людини опублікувала доповідь про порушення прав людини під час війни в Україні, яка охоплює період із 24 лютого по 15 травня. У доповіді ООН підтвердила вбивства мирних жителів у 30 містах України.