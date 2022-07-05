Ранкове зведення Генштабу: Ворог намагається просуватися в напрямку Бахмуту, ЗСУ нищать склади окупантів на півдні
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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Минобороны
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 06:00 пʼятого липня:
- На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстріляв райони населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару з вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань на Сумщині.
- На Харківському напрямку ворог обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаудару по Харкову.
- На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку Долини українські воїни успішно відбили.
- На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокамʼянського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Словʼянська та Званівки.
- На Бахмутському напрямку ворог намагається штурмувати Новолуганське; обстрілює зі ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка. Також завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледару, Спірного, Покровського та Шумів.
- За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурм населеного пункту Спірне, де має частковий успіх.
- На Південнобузькому напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Вертольотами Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного й Ольгиного.
- Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бити по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.
- Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскаліцтва та симулюють погане здоровʼя, щоб живими повернутися до рф.