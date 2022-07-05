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Ранкове зведення Генштабу: Ворог намагається просуватися в напрямку Бахмуту, ЗСУ нищать склади окупантів на півдні

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Минобороны

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 06:00 пʼятого липня: