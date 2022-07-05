У росії через санкції відмовляються страхувати авіакатастрофи, причиною яких стане «поганий ремонт літаків»

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Російська перестрахувальна компанія РНПК (дочірня компанія Центробанку) перестала вважати страховим випадком події, повʼязані з неякісним обслуговуванням чи ремонтом літаків. Ця компанія відмовляється покривати ризики через те, що міжнародні авіавиробники Boeing та Airbus припинили поставки запчастин у росію та обслуговування літаків.

Про це пише «Коммерсант».

Після того, як на початку війни в Україні, європейські страхові компанії відмовилися працювати з російською авіацією, всі їхні договори про страхування взяла на себе РНПК. Тоді вона жодним чином не змінювала умови договорів.

Але тепер у багатьох перевізників закінчується термін страхових договорів і вони починають заключати нові з РНПК, але в них почали «зникати» деякі страхові випадки. Наприклад, компанія вже не хоче страхувати перевізників на випадок арешту або конфіскації літаків. Згодом РНПК почала викреслювати зі своїх страхових договорів будь-які нещасні випадки, які спричинені поганим ремонтом або технічним обслуговуванням літаків.

Видання зазначає, що тепер авіакатастрофи можуть призвести до тривалих судових суперечок між перевізником, пасажирами та страховою компанією, які затягнуться на роки. Це серйозно зачепить можливість виплат постраждалим пасажирам. Деякі російські перевізники звертаються до інших страхових компаній, щоб заключити договори на «індивідуальних умовах», але яких саме — не називають.