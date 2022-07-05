Що у світі писали про війну в Україні 4 липня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Foreign Policy пише, чому американські ультраправі та ультраліві об’єдналися проти підтримки України. Видання наводить приклади того, як різні представники протилежних полюсів політичного спектра підтримують путіна та поширюють проросійські наративи. Наприклад, ультраправий ведучий Fox News Такер Карлсон, чиї антиукраїнські заяви часто ретранслюють на російському державному телебаченні, і «світоч американської лівої інтелектуальної еліти» Ноам Хомський, який голосно виступає проти озброєння України. Ця тенденція очевидна і в Конгресі: праві та ліві об’єднуються проти заборони купівлі російського викопного палива чи захоплення активів російських олігархів. Попри ідеологічні розбіжності як ліві, так і праві політики США використовують проти підтримки України схожі аргументи: вони звинувачують НАТО у «провокуванні» агресії путіна та стверджують, що гроші, витрачені США на допомогу Україні, краще було б використати на розв’язання внутрішніх проблем. Аналіз показує, що цю дивовижну єдність політичних крайнощів може пояснити «теорія політичної підкови» — спільна зацікавленість полюсів у протистоянні ліберальному центру. І в такому разі цей спільний порив проти істеблішменту є не чим іншим, як проявом популізму, пише видання.

У свіжому тексті на Associated Press ідеться про враження українських солдатів від боїв на східному фронті. Поспілкувавшись із кількома військовими, видання пише, що українські захисники скаржаться на хаотичність організації, дезертирство та психічні проблеми, але також говорять про високий моральний дух, героїзм та відданість боротьбі до перемоги. Наприклад, лейтенант Володимир Назаренко, який воював під Сєвєродонецьком, розповів AP, що вважає операцію в цьому місті успішною, оскільки російська армія зазнала величезних втрат, а Україна затримала просування росії набагато довше, ніж очікувалося. Назаренко вважає, що Україна поверне всі окуповані території й переможе росію. Інший військовий — Олексій, який попросив не називати його прізвища, поділився більш песимістичними думками. За перші три дні боїв його підрозділ втратив 150 людей, тому він не вірить, що навіть західна зброя допоможе перемогти, і скаржиться на черствих командирів. Інші солдати, які не мали попереднього військового досвіду, також поділилися розчаруванням через погану організацію та «нелогічне прийняття рішень» в армії, що призводить до низького морального духу особового складу.

CBS випустили сюжет про українську ЛГБТ-спільноту під час війни. Поки марш рівності «КиївПрайд» цього року через війну вимушено проходив у Варшаві, багато ЛГБТ-українців та українок приєдналися до Збройних сил, щоб захистити свободу та майбутнє своєї країни. CBS поспілкувалася з українським військовим Віктором Пилипенком, геєм, який зараз воює на східній лінії фронту. Віктор поділився, що ніколи не відчував упередженості з боку своїх товаришів, і закликав інших ЛГБТ-воїнів робити камінг-аут, адже «лише відкритість змінює ставлення». Інший гей, Борис Хмілевський, теж військовий, сказав, що його основною мотивацією приєднатися до Збройних сил було бажання жити в демократичній країні як вільна людина. Путін не може перемогти, оскільки його ідеологія — це гомофобія і неповага до прав людини, переконаний Борис.

Оскільки Україна відходить від Лисичанська, BBC пише про значення того, що росія наразі утримує всю Луганську область — одну з ключових цілей путіна в Україні. З української точки зору, стратегічний відхід від Лисичанська здійснювався, щоб уникнути оточення, як це було в Маріуполі. У нещодавньому нічному зверненні Зеленський прямо зазначив, що найважливішою метою для України є порятунок людей. Схоже, Україна готується грати в «довгу гру», виграючи дорогоцінний час, щоб забезпечити кращі постачання для себе і вичерпати російську техніку та боєприпаси, пише BBC. З точки зору росії, Луганська область на крок наближає москву до «звільнення Донбасу». Путін вже нагородив командувачів Лисичанською операцією найвищими нагородами, щоб відзначити ідеологічну важливість цієї битви. Стосовно наступних кроків, то, ймовірно, рф продовжить наступ на Донбасі, зокрема відбудуться бої за Слов’янськ і Краматорськ. Якщо їм вдасться досягти цієї мети, путін може спробувати захопити весь південь України. Однак аналітики прогнозують, що війська кремля будуть виснажені, і тоді росія може оголосити про припинення «спеціальної військової операції», сподіваючись зменшити підтримку України Заходом і перетворити активну війну на заморожений конфлікт. У будь-якому разі, пише BBC, війна не закінчиться найближчим часом, і попереду на українців чекає ще чимало страждань.