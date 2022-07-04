У Харківській області через російські обстріли загинули 30 цивільних за тиждень

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За даними поліції, за тиждень від обстрілів російських військових загинули 30 мирних мешканців Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони області перебувають під постійним вогнем росіян.

Вдень 4 липня у Кутузівці російський обстріл поранив 81-річну жінку.

Синєгубов також зазначив, що 228 батальйон 127 бригади Тероборони Харкова провів на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, українські воїни знищили велику кількість живої сили та броньовану техніку росіян.

«На Ізюмському напрямку ми також маємо успіхи — знищено черговий російський склад з боєприпасами», — додав він.

Голова ОВА також повідомив, що за день з тимчасово окупованих територій Харківської області евакуювали 860 людей.