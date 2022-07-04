Зеленський утворив у Донецькій області 14 військових адміністрацій

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Президент України Володимир Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині.

Про це йдеться у відповідному указі.

Так, у Бахмутському районі зʼявилися чотири міські військові адміністрації: Бахмутська, Сіверська, Соледарська, Часовоярська, а також — Званівська сільська військова адміністрація.

У Краматорському районі утворили чотири міські військові адміністрації — Краматорську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську та Черкаську селищну військову адміністрацію.

У Волноваському районі відтепер є Великоновосілківська селищна та Комарська сільська військові адміністрації.

У Покровському районі Донеччини утворили Курахівську міську військову адміністрацію та Шахівську сільську.