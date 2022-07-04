Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ росіян на трьох напрямках
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 4 червня:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Збройні сили білорусі ладнають оборонні позиції у прикордонних районах.
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли райони Василівського, Білопілля та Атинського Сумської області.
- На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати з артилерії Харків та населені пункти на північ, північний схід та схід від нього. Також війська рф вдарили з авіації неподалік Петрівки. Українські військові припинили штурм у напрямку Соснівки та відкинули росіян назад. Війська рф дистанційно мінували місцевість неподалік Черкаських Тишків.
- На Слов’янському напрямку росіяни намагаються покращити своє тактичне положення. Війська рф обстрілювали з артилерії райони Долини, Дібрівного, Богородичного, Мазанівки, Сухої Балки, Краснопілля, Вірнопілля, Великої Комишувахи, а також гатили з авіації поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурм у напрямку Мазанівки, має частковий успіх.
- На Донецькому напрямку російські окупанти обстрілюють українські підрозділи. Росіяни вели повітряну розвідку безпілотниками «Орлан-10» неподалік Павлограда та Покровська.
- На Краматорському напрямку армія рф обстрілювала із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського, вдарила з авіації поблизу Тетянівки. Українські військові успішно відбили штурм у Білогорівці. Російські окупанти відійшли.
- На Бахмутському напрямку російські війська обстрілювали зі ствольної артилерії райони Спірного, Берестового та Вершини. Поблизу Вершини росіяни здійснили авіаудар. Після російського наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки росіян боєм у напрямку околиць Берестового українські військові змусили ворога відійти.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках росія вела обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційного удару в районі Тернівки.
- В акваторії Чорного моря росія утримує напоготові до ракетних ударів три носії високоточної зброї. Їхній сумарний залп — до 20 крилатих ракет морського базування «Калібр».
- Щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів в Україні, російські окупанти продовжують робити інформаційні вкиди про розташування українських підрозділів у школах, церквах та лікарнях.