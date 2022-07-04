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Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ росіян на трьох напрямках

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення щодо ситуації на фронті станом на 18:00 4 червня: