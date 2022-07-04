На Одещині СБУ затримала російського агента. Він збирав дані для ракетних ударів рф

Новини

Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвідувальні дані для ракетних ударів рф по Одещині.

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік збирав дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Протягом травня цей уродженець Одеської області в одному з месенджерів передавав представникам рф і білорусі дані, які ті могли використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

У ході обшуку за місцем проживання зловмисника, виявили та вилучили мобільні телефони з доказами. Чоловіку повідомили про підозру.