Одеський суд відправив до вʼязниці на 15 років розвідника з «днр»

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В Одесі суд відправив у вʼязницю на 15 років уродженця Одещини і за сумісництвом розвідника «днр» за участь у терористичній організації.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив 4 липня.

У суді прокурори довели, що чоловік у 2014 році вступив до воєнізованої групи «розвідувальне управління днр» на посаду старшого розвідника під позивним «Ахмад».

Він чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовим ЗСУ, які були залучені тоді ще до антитерористичної операції. Засуджений брав участь у збройному протистоянні в Донецькому аеропорту та служив на блокпостах поблизу тимчасово окупованого Донецька і Шахтарська.