Глава ГУР: росія збільшила кількість ракетних ударів після зміни керівника «спецоперації»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що збільшення російських ракетних обстрілів повʼязане зі зміною командувача російських сил в Україні.
Про це він сказав в інтервʼю «РБК-Україна».
«Жодної конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, «спеціальної воєнної операції» в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє», — сказав Буданов.
За його словами, росія почала частіше використовувати для обстрілів старі радянські ракети Х-22 з низькою точністю, але її це повністю влаштовує.
Буданов також запевнив, що розвідка володіє інформацією про те, скільки ракет ще має росія, але вона не для поширення.
- 9 квітня стало відомо, що керувати російськими військами в Україні призначили командувача Південного військового округу генерала олександра дворнікова, який має великий досвід бойових дій у Сирії. Але в кінці травня чи на початку червня його усунули від командування. На його місце призначили генерала сергія суровікіна.