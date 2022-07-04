Глава ГУР: росія збільшила кількість ракетних ударів після зміни керівника «спецоперації»

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Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що збільшення російських ракетних обстрілів повʼязане зі зміною командувача російських сил в Україні.

Про це він сказав в інтервʼю «РБК-Україна».

«Жодної конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, «спеціальної воєнної операції» в Україні, ним став командувач повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє», — сказав Буданов.

За його словами, росія почала частіше використовувати для обстрілів старі радянські ракети Х-22 з низькою точністю, але її це повністю влаштовує.

Буданов також запевнив, що розвідка володіє інформацією про те, скільки ракет ще має росія, але вона не для поширення.