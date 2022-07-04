Росія знову обстріляла прикордоння Сумщини — понад 70 «прильотів», постраждали пацієнти психоневрологічного інтернату

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Росія зі своєї території обстріляла прикордонні території України. Про це вранці 4 липня повідомила Державна прикордонна служба.

По Білопільській громаді Сумської області росіяни гатили ввечері 3 липня з самохідних артилерійських установок та мінометів, зафіксовано загалом понад 70 «прильотів». Крім цього, росіяни обстріляли приміщення психоневрологічного інтернату — троє пацієнтів отримали поранення, пошкоджено адміністративний корпус, гуртожиток та їдальню закладу.

По Зноб-Новгородській громаді росія стріляла з тяжкої артилерії, використовуючи фосфорні та флешетні снаряди калібру 120мм та 152 мм. Усього прикордонники зафіксували понад 120 вибухів.

Росія також обстріляла і прикордоння Чернігівської області — вночі були кулеметні черги та вибухи у Сновській громаді.