Ранкове зведення Генштабу: ворог форсував Сіверський Донець і готується до наступу на Словʼянськ
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- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 6:00 четвертого липня;
- ворог застосував артилерію та вертольоти армійської авіації для обстрілів у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області;
- на Харківському напрямку біля населеного пункту Прудянка українські воїни придушили ворожу спробу штурму;
- на Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмом намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Ворог перегруповує війська для відновлення наступу. Для цього перемістили батальйонну тактичну групу з району Ізюму в напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії;
- на Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів українських військових на рубіж Сіверськ — Федорівка — Бахмут;
- на Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка;
- на Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій українських військ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії ворог веде наступ у районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має;
- на Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурм у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці Авдіївки та Мар’їнки;
- на Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій у районі Нововоскресенського.
- для забезпечення військ з окупованого Криму ворог перекинув на залізничну станцію «Каланчак» (Мирне, Херсонська область) 17 вагонів з боєприпасами;
- У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».