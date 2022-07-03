«Саботуйте рішення окупантів». Представництво президента в АР Крим попередило, що росія готує мобілізацію на півострові

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Представництво президента в АР Крим попереджає, що росіяни готують масову мобілізацію на окупованому півострові. Там закликали українців саботувати таке рішення.

Про це пише представництво на своїй сторінці у Facebook.

Там зазначили, що днями на сайті так званого очільника Криму зʼявився «указ» про створення комісії з мобілізації людей на півострові, затверджено положення про неї та доручено створити в «муніципальних районах та міських округах» відповідні комісії нижчого рівня.

«Вказані кроки окупаційної адміністрації свідчать, що російська федерація готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованій території. Громадян України в окупованому Криму знову планують примушувати воювати проти власної держави, як це вже відбувається з тими, кого окупанти незаконно призвали на строкову службу», — підкреслили у представництві президента в АР Крим.

Там нагадали, що призов людей на окупованій території є порушенням норм міжнародного права, тому закликали українців саботувати таке рішення та зробити все можливе, щоб уникнути мобілізації.