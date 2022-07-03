Невідомі хакери зламали сторінки британської армії у соцмережах

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Невідомі хакери зламали сторінки британської армії у Twitter та YouTube. Наразі триває розслідування та встановлення причетних.

Про це повідомило Міноборони Великої Британії на своїй сторінці у Twitter.

«Нам відомо про злам облікових записів армії в Twitter та YouTube, і зараз ведеться розслідування. Армія вкрай серйозно ставиться до інформаційної безпеки та вирішує питання», — зазначили у відомстві.

Там також наголосили, що поки не завершиться розслідування, жодних коментарів на цю тему не буде.