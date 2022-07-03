В італійських Альпах обвалився льодовик. Шестеро людей загинули

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Twitter / SUEM Veneto

В італійських альпах шматок льодовика накрив групу туристів, які піднімалися вгору. Загинули щонайменше шестеро людей, ще 8 дістали поранення. Точної кількості зниклих безвісти поки немає.

Про це пише The New York Times.

Інцидент стався на гірській групі Мармолада. Потік із льоду, снігу та каміння перекрив найпростіший шлях до вершини, коли туристи піднімалися на мотузках.

На місці події працюють рятувальні гелікоптери. Наразі особи постраждалих та загиблих невідомі.

Представник Національного альпійського та спелеологічного рятувального корпусу Італії Вальтер Мілан зазначив, що це одна з найбільших катастроф на горі за останні 10 років. За його словами, льодовик зійшов дуже швидко, а причиною цього, ймовірно, стали аномально високі температури.